Der Festakt am Nationalfeiertag in Gstatterboden wartete nicht allein mit Kaffee und Mehlspeisen auf. So ließ Ministerin Leonore Gewessler mitteilen, die jährliche Basisfinanzierung für den Nationalpark würde um 250.000 Euro auf insgesamt 1,25 Millionen aufgestockt. Der steirische Grüne Lambert Schönleitner nannte das "einen wichtigen Schritt für die Region".