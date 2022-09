Unter Punkt vier findet sich in der Einladung zur heutigen Gemeinderatssitzung in Liezen der wichtigste Passus: die „Neuwahl der Bürgermeisterin“. Unterschrieben wurde die Einladung vom scheidenden Stadtoberhaupt Roswitha Glashüttner, die ihre Ankündigung, nach den Feierlichkeiten zum 75-Jahr Jubiläum der Stadterhebung von Liezen zurückzutreten, Folge leistet. Dass der Rücktritt Glashüttners nicht friktionsfrei und auch nach internen Querelen in der SPÖ zustande kam, ist in der Liezener Politik ein offenes Geheimnis (wir berichteten).