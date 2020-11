Künftig drei "Erlebnisregionen" Bezirk Liezen: "Tourismusreform radikal, aber wichtig"

Statt den Ortstourismusverbänden wird es in den drei neuen Großregionen jeweils nur einen Geschäftsführer, eine Kommission und einen Vorstand geben. Was die Reform für Infrastruktur wie Tourismusbüros und Wege sowie Loipen bedeutet, wird bis zum Inkrafttreten der Reform im Herbst 2021 ausgearbeitet.

Über drei "Erlebnisregionen" - eine davon das Gesäuse hier auf dem Bild - soll Touristen der Bezirk künftig schmackhaft gemacht werden © Stefan Leitner

Die Strukturreform der steirischen Tourismusverbände wurde diese Woche in Graz präsentiert, an den Details muss bis zum Inkrafttreten im Herbst 2021 aber noch in den Regionen gefeilt werden. Klar ist, dass der Bezirk Liezen touristisch künftig in drei „Erlebnisregionen“ aufgeteilt ist: Schladming-Dachstein, Ausseerland-Salzkammergut und Gesäuse.