Erste virtuelle Jobbörse © Africa Studio - stock.adobe.com

Per Livestream Unternehmen kennenlernen und per Chat mit ihnen in Kontakt treten: Das ermöglicht die erste virtuelle Jobbörse des AMS Steiermark. Unter dem Motto „Find your job!“ präsentieren renommierte Tourismusbetriebe aus den Urlaubsregionen Schladming-Dachstein und Ausseerland ihre offenen Stellen, rund 500 davon gibt es hier im Bereich Beherbergung und Gastronomie.