Die Arbeiten am Bahnhof Bad Mitterndorf (hier im vergangenen Frühjahr) sind bald abgeschlossen © ÖBB

Satte 2,9 Milliarden Euro lassen sich, wie berichtet, die ÖBB den Bahnausbau in der Steiermark in den kommenden Jahren kosten – auch der Bezirk Liezen ist von dem Maßnahmenpaket nicht ausgenommen. Was die Ennstalstrecke (zwischen Stainach-Irdning und Bischofshofen) angeht, richtet man das Augenmerk auf die „Neuorganisation des Angebotskonzeptes in Verbindung mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn“. Nach Fertigstellung des Koralmtunnels werden bekanntlich keine Fernzüge mehr zwischen Graz und Salzburg geführt, sie verkehren dann über Klagenfurt. „Die geplanten Maßnahmen im Ennstal ermöglichen unter anderem einen Taktfahrplan, eine umfangreichere Verkehrsmittelwahl sowie auch eine Reduktion von CO2“, erklärt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.