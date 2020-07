Spannung in Altaussee: SPÖ fordert als stimmenschwächste Partei Teilzeitbürgermeister. ÖVP schließt Gang in Opposition nicht aus. Dialog fordert Rücktritt Loitzls.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bgm. Loitzl will in den Gremien beraten. "Ich verbiege mich aber nicht. Es gibt auch noch andere in der ÖVP." © Christian Huemer

Die Enttäuschung ist Altaussees Bürgermeister Gerald Loitzl (ÖVP) deutlich anzumerken. „So haben wir in den vergangenen zehn Jahren nie zusammengearbeitet. Diese Forderung hat mich überrascht, weil es zuvor ganz andere Signale gab. Hier haben gewisse Kräfte in der SPÖ offensichtlich Oberhand gewonnen.“ Was er meint: Die Roten in Altaussee, die bei der Gemeinderatswahl am wenigsten Stimmen – aber immerhin vier Mandate – bekommen haben, machen den Teilzeitbürgermeister zur Koalitionsbedingung.