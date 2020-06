Eine 14-Jährige wurde auf dem Zebrastreifen am Fronleichnamsweg in Liezen angefahren und leicht verletzt. Die Lenkerin beging Fahrerflucht, stellte sich aber zu Mittag der Polizei.

Die Kollision ging glücklicherweise glimpflich aus © stock.adobe.com

Ein junges Mädchen wurde heute Morgen um 07.30 Uhr am Zebrastreifen am Fronleichnamsweg in Liezen von einem Pkw angefahren. Die Unfalllenkerin hielt kurz an, fuhr danach jedoch weiter. Die Polizei informierte nun, dass sich die Fahrerin zu Mittag in der Polizeistelle Liezen selbst gestellt hat. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt.