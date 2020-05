Die Feuerwehr wurde am vergangenen Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem Unfall in Palfau gerufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Palfau rückte aus © FF Palfau

Eine Lenkerin war am Sonntag gegen 5.30 Uhr alleine mit ihrem Kleinwagen unterwegs in Richtung Großreifling und prallte aus bislang unbekannter Ursache in einer langgezogenen Kurve auf der nassen Fahrbahn in die Leitschiene auf der anderen Straßenseite.