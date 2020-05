Facebook

Der Mann steuerte die Drohne (Sujetbild) direkt auf Augenhöhe der Radfahrer © Elmar Gubisch

Ein Ehepaar, 46 und 52 Jahre alt, aus dem Bezirk Liezen befand sich am Montag in Pupping (Bezirk Eferding, Oberösterreich) auf einer Radtour am Donaubegleitweg und fuhr von Alkoven kommend Richtung Aschach. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike voraus, die 46-Jährige folgte ihm unmittelbar. Zum selben Zeitpunkt versuchte ein 58-jähriger Rumäne am Donauufer eine kurz zuvor erworbene Mini-Drohne zu steuern, vermeldet die Landespolizei-Direktion Oberösterreich in einer Aussendung.