Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf die Gemeinden kommen "turbulente Zeiten" zu, so der Hauser Bürgermeister Gerhard Schütter (ÖVP) © Veronika Höflehner

Mit einem ersten Fazit zur Coronakrise in Haus/Ennstal eröffnete Bürgermeister Gerhard Schütter die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend: Insgesamt neun Infizierte gab es in der Marktgemeinde seit dem 13. März, "allesamt mit leichtem bis mittleren Verlauf". Eine Person sei zurzeit noch krank. "Haus ist in der ersten Welle sehr gut durchgekommen", fügte Schütter hinzu und sagte weiter: "Solche zwei Wochen, wie es jene Mitte März waren, möchte ich nicht mehr erleben."