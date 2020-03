Kleine Zeitung +

Coronafall im Schladminger Spital Arzt wurde positiv getestet und in Quarantäne geschickt

Seit Dienstagabend gibt es nun auch in der Klinik Diakonissen in Schladming einen Corona-Fall. Nachdem ein Turnusarzt der Klinik Symptome gezeigt hatte, wurde er auf Covid-19 getestet, das Ergebnis war positiv. Der Mitarbeiter befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er dürfte in der Klinik niemanden angesteckt haben.