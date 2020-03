Heftige Worte bei Diskussion zur Gemeinderatswahl in Altaussee. Literatin Barbara Frischmuth zog gegen Androsch-Hotel vom Leder. Bürgermeister verteidigt Investitionen.

Diskussion in Altaussee

Barbara Frischmuth bei der Diskussionsveranstaltung in Altaussee © Christian Huemer

Es gärt schon länger in Altaussee. Manche finden die Entwicklung des Ortes gehe durch Investoren einfach in die falsche Richtung. Bisher blieb der Ärger oft unter der Oberfläche, seit bei der Gemeinderatswahl die überparteiliche Liste „Dialog lebenswertes Altaussee“ antritt, wird die Kritik an der Gemeindeführung deutlicher artikuliert. Klaus Maria Brandauer stützt die neue Liste ebenso wie Barbara Frischmuth – mit einzelnen Zitaten. Bisher.