Vor fast genau einem Jahr war ein 88-Jähriger in seinem Haus in Gröbming überfallen und misshandelt worden. Mit der Verhaftung einer 26-jährigen Frau in Oberösterreich sitzt die gesamte Täterbande in Haft.

26-jährige Rumänin wurde festgenommen © APA/Gindl

Es war am Nachmittag des 14. Jänner 2019, als vorerst unbekannte Täter den damals 88-Jährigen in seinem Einfamilienhaus in Gröbming überfielen. Dabei schlugen sie den 88-Jährigen wortlos nieder, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und verlangten gestikulierend Geld von ihm. In der Folge knebelten sie den alleine lebenden Mann, durchsuchten die Wohnung und flüchteten vorerst unerkannt mit Bargeldbeständen und Schmuck in der Höhe von mehreren tausend Euro.