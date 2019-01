Zwei Männer überfielen in Gröbming 88-Jährigen in dessen Haus und flohen mit Schmuck und Bargeld. Danach rief der Pensionist um Hilfe. Alarmfahndung der Polizei nach den Tätern läuft.

© Symbolbild: Jürgen Fuchs

Schreckliche Minuten erlebte ein Pensionist (88) am Montagnachmittag in Gröbming. Unbekannte Täter stürmten in sein Haus, fesselten und knebelten ihn und flüchteten dann mit Geld und Schmuck. Eine Alarmfahndung der Polizei läuft.

