Gröbming Nach brutalem Überfall auf 88-Jährigen sucht die Polizei jetzt Zeugen

Am Montag wurde in Gröbming ein 88-Jähriger in seinem Haus in der Rennbahnstraße von zwei Unbekannten überfallen und schwer verletzt. Jetzt werden Zeugen gesucht, die die Männer gesehen haben.