Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als 40 Vereinsmitglieder halfen beim Aufbau © Dorit Burgsteiner

Richtig heimelig schaut es aus vor der Neuen Mittelschule Stein an der Enns. Etliche Adventstandln stehen dort bereit, rechts des Eingangs in den Turnsaal ist eine große Krippe zu sehen. Wenn man selbigen dann über den mit Holzspänen bedeckten Boden betritt, kommt einem schon der Duft von Zirbenholz und Christbäumen entgegen. Im Rampenlicht aber stehen die Krippen, die im Inneren des Turnsaales aufgebaut worden sind. 200 an der Zahl sind es, die der Krippenverein Stein an der Enns bei seiner heurigen Jubiläumsausstellung zeigt. Der Startschuss dazu ist gestern um 17 Uhr gefallen, zu sehen ist die Ausstellung noch bis kommenden Sonntag, 8. Dezember.