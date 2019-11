Notfallplan für Ramsau Schneewälle sollen vor neuer Lawine schützen

Facebook

Soldaten des österreichischen Bundesheeres schaufelten den Schnee im Jänner aus dem völlig zerstörten Speisesaals des Gasthof Pehab in der Ramsau © APA

Es war in der Nacht zum 15. Jänner dieses Jahres, als eine Lawine durch das Hotel Pehab in der Ramsau raste. 60 Gäste schliefen derweil oberhalb des Speisesaals. Dieser war danach mit Schnee gefüllt, die Einrichtung komplett demoliert. An der Südseite des Hotels bahnte sich die Lawine ihren Weg ins Freie, ein Reisebus und mehrere Pkw vor dem Hotel wurden dabei zum Spielball. Den Bus schleuderte es gegen eine große Tanne, er knickte sie wie ein Streichholz. Verletzt wurde zum Glück niemand.