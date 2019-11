Am Montag wurde der 20-Jährige ins Polizeianhaltezentrum Rossauer Kaserne in Wien gebracht. Noch ist nicht klar, was die Entscheidung für den zweiten Asylantrag bedeutet.

Gestern wurde in Schladming und Vordernberg demonstriert © Veronika Höflehner

Am Tag nach dem großen Protest in Schladming gegen die Abschiebung von Hossein K. gibt es gute Neuigkeiten für die engagierten Helfer: "Wir haben soeben offiziell von der Polizei erfahren, dass der Abschiebeauftrag nicht umgesetzt wird. Wir wissen noch nicht, wie über den Asylantrag entschieden wurde. Es ist damit also noch nicht ausgestanden", heißt es am Montag. Klar ist zumindest: Im Flugzeug nach Afghanistan am Dienstag wird er nicht sitzen.