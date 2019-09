Facebook

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades © Juergen Fuchs

Aus Versehen stürzte am Freitag ein Bauarbeiter von einem Einfamilienhaus drei Meter in die Tiefe. Gegen 09:00 Uhr war der 51-Jährige mit einem Kollegen auf der Baustelle damit beschäftigt, Maurerarbeiten zu markieren. Dabei verwendete er eine so genannte Schlagschnur.