Bundesministerin Maria Patek über ihre Kindheit in Moosheim, die schwierige Situation der Land-und Forstwirtschaft, Lawinenschutzbauten in der Region und ihren Bezug zum Ennstal.

Maria Patek, Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, ist in Moosheim aufgewachsen © BMNT/Michael Gruber

Frau Patek, Sie sind in Moosheim in der heutigen Gemeinde Michaelerberg-Pruggern aufgewachsen und leben mit Ihrer Familie in Wiener Neustadt. Welche bleibenden Eindrücke nimmt man aus dem Ennstal mit?

MARIA PATEK: Einerseits die landschaftlichen: Wo hat man sonst im Norden Kalkgebirge, im Süden Urgestein und dazwischen ein derart breites Tal? Andererseits die typischen Kindheitserinnerungen. Wir haben nicht am Berg, sondern mitten im Ort Moosheim gewohnt, wo meine Eltern einen Bauernhof bewirtschaftet haben. Jeden Tag ging es drei Kilometer zu Fuß zur Volksschule. Ich hab’ dabei sehr viele Freundschaften geschlossen und die Jahreszeiten gut kennengelernt. Meine Eltern hätten sich die Fahrt mit dem Bus auch nicht leisten können. Die Fahrt ins Gymnasium nach Stainach hat damals schon mit dem Zug recht gut funktioniert.