Seit 2016/17 ist Royer Linkaußen bei den New York Red Bulls © privat

Herr Royer, was erzeugt bei Ihnen mehr Emotionen: Die Skyline von Manhattan oder das Dachsteinmassiv?

In New York zu sein, das ist eine coole Lebenserfahrung, für eine gewisse Phase meines Lebens. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, ist da ein Hochhaus nach dem anderen. Ehrlich gesagt sehe ich lieber den Dachstein, den habe ich auch nicht so oft. Er gibt mir ein Gefühl von Heimat.