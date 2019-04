Der Brauch des vorzeitigen Osterfeueranzündens hielt in der Nacht auf Samstag im Bezirk Liezen die Feuerwehren auf Trab. Insgesamt mussten die Freiwilligen Feuerwehren am Freitag zwischen dem späten Nachmittag und Mitternacht zu fünf Bränden ausrücken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den letzten Einsatz der Nacht hatte die FF Gröbming zu bewältigen. Im Ortsteil Hofmanning brannte ein Osterfeuer © BFV Liezen

Das Brauchtum ist höchst umstritten, rechtlich problematisch und vor allem bei Jugendlichen dennoch ausgesprochen beliebt. Meist am Gründonnerstag und am Karfreitag versuchen junge Männer vorbereitete Osterfeuerhaufen buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion anzuzünden. Meist versuchen jene, die das Osterfeuer hergerichtet hatten, genau das mit einer Nachtwache zu verhindern.