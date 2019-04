Kleine Zeitung +

Neuer Haufen errichtet Unbekannte zündeten Osterfeuer der Landjugend Birkfeld zu früh an

Großer Zusammenhalt in der Gemeinde Birkfeld: Nachdem Unbekannte in der Nacht auf den Karsamstag das große Osterfeuer der Landjugendlichen angezündet hatten, halfen viele, damit es am Abend trotzdem ein Feuer geben konnte.