Vertreter der Pflegeberufe„Abwarten und Zusehen ist der falsche Zugang“

So wie schon die führenden Spitalsärzte des Bezirks Liezen sprechen sich nun auch die führenden Vertreterinnen der Pflegeberufe im Bezirk eindeutig für ein Leitspital als Zukunft der Gesundheitsversorgung aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Pflegevertreter für Leitspital © (c) APA/dpa/Jana Bauch (Jana Bauch)

Persönliche Überlegungen mögen im einen oder anderen Fall dagegensprechen. Wie etwa ein weiterer Weg zur Arbeit oder ein Gefühl der Ungewissheit, das natürlich vorhanden ist, wenn Veränderungen in der Struktur anstehen und ein räumlich neuer Arbeitsplatz mit der Inbetriebnahme des Leitspitals im Jahr 2025 zu erwarten ist. Die Pflegedirektorinnen des Spitalsverbundes Rottenmann-Bad Aussee und der Klinik Diakonissen Schladming zeigen viel Verständnis für diese Bedenken, betonen aber, dass für sie und alle Pflegekräfte immer das Wohl der Patientinnen und Patienten an oberster Stelle steht. Und das ist aus ihrer Sicht nur mit einem neuen Leitspital, an dem die Kräfte gebündelt werden, für die Zukunft garantiert.