Durch den Schnee © Rotes Kreuz

Der Winter in der Region lässt nicht locker. Auch das Rote Kreuz ist in Anbetracht der angespannten Lage in Alarmbereitschaft, so etwa 24 Rettungstransportfahrzeuge mit je zwei Rettungs- oder Notfallsanitätern, drei Notarzteinsatzfahrzeuge mit Notarzt und Notfallsanitätern sowie das Bezirksrettungskommando Liezen und der Einsatzstab, der im ständigen Kontakt mit den Behörden und anderen Einsatzorganisationen steht.