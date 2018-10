Facebook

Jetzt liegt der Ball endgültig nur noch beim Ministerium © MARTIN MANDL

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse sorgt für einen Innovationsschub in Liezen: Sowohl im Vorstand als auch in der Kontrollversammlung wurde gestern die Errichtung eines hochmodernen Physikalischen Ambulatoriums in der Bezirksstadt beschlossen, auch die STGKK-Außenstelle wird in das Gebäude integriert. Beide Beschlüsse fielen einstimmig, sie müssen noch vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger und der zuständigen Gesundheitsministerin genehmigt werden.