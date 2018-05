Facebook

Mateschitz stand für Fotos zur Verfügung © Martin Mandl

Am Samstagnachmittag fand auf der Seewiese am Altausseer See der Tag der offenen Tür bei der neuen Jausenstation statt. Unzählige Interessierte nahmen den rund 40-minütigen Fußmarsch (oder Bootsfahrt) entlang des Sees zur Seewiese auf sich, um bei herrlichem Wetter bestens kulinarisch versorgt zu werden. Auch Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, Besitzer der Jausenstation, schaute vorbei und stand für Fotos zur Verfügung. Auch für musikalische Untermalung war gesorgt. So spielte etwa die Ausseer Bradlmusi zünftig auf. Erst seit wenigen Tagen ist die Jausenstation fertig. Geöffnet wird nur von Mittwoch bzw. in der Nebensaison Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 20 Uhr, sein.

