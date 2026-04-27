Die drei neuen Narzissenhoheiten sind gewählt: Lisa Kummer (23), Verena Pfandlsteiner (28) und Annalena Pliem (28) werden ein Jahr lang das Ausseerland vertreten. Sie haben sich am Samstag gegen 31 Mitstreiterinnen durchgesetzt.

Die jungen Frauen haben alle drei Wurzeln im Ausseerland. Lisa Kummer kommt aus Bad Aussee und wohnt nach wie vor hier: Bei ihrem Au-Pair-Jahr in London sei ihr bewusst geworden, dass sie in der Heimat bleiben möchte. „Das Heimweh war kein Rückschritt, sondern eine klare Antwort: Mein Platz ist hier“, erzählt sie. Am Ausseerland schätze die Buchhalterin die Traditionen und das Gemeinschaftsgefühl durch Familie, Freunde und Vereine. „Das gibt es in London nicht, da ist alles stressig und karrieregetrieben.“ In ihrer Freizeit ist sie hier gerne am Berg, am See oder radfahren.

Lisa Kummer (23) ist eine der Narzissenhoheiten © Narzissenfest/Jakob Grill

Ins Ausland und schließlich zurück in die Heimat

Verena Pfandlsteiner ist aus Stainach-Pürgg, ihr Vater kommt aber aus Altaussee. Die letzten Jahre hat es sie immer wieder ins Ausland gezogen, schon in der Schulzeit war sie für ein Jahr in Russland. Später ist sie nach Innsbruck, dann nach England und nach Deutschland ausgewandert. Bei ihrer Sponsion in Oxford trugen sie und ihre ganze Familie Tracht. „Ich hab zum Masterabschluss einen Wunsch frei gehabt und da wollte ich ein Ausseer Dirndl. Cape und Sponsionshut habe ich über dem Dirndl getragen. Für meine Kommilitonen war das ein Highlight“, erzählt sie. Seit Kurzem wohnt sie wieder in der Heimat. Hier ist die IT-Projektmanagerin gerne mit ihrem Dackel draußen unterwegs oder mit ihrem Freund, der Jäger ist, im Wald. Als Kirchenführerin führt sie außerdem immer wieder Touristen durch Pürgg.

Die Dritte im Bunde – Annalena Pliem – ist in Bad Mitterndorf aufgewachsen und nach der Schule mit 19 für ein Jahr nach Amerika gegangen, wo sie als Au Pair tätig war. Danach ist sie nach Graz gezogen, wo sie zuletzt Konferenzdolmetschen studiert hat. Außerdem hat sie zwei Auslandssemester in Valencia (Spanien) verbracht. „Ich habe schon immer Sprachen geliebt und mich für Kultur interessiert – sei es unsere Kultur oder die im Ausland.“ Nun arbeitet die 28-Jährige bei einer Übersetzungsagentur in Graz, ist aber noch „sehr gerne in der Heimat“. Denn auch sie liebt die Zeit in der Natur, etwa beim Wandern oder beim Laufen.

Annalena Pliem (28) ist bereit für ihr Amt als Narzissenhoheit © Narzissenfest/Jakob Grill

„Total überwältigt, Tränen sind geflossen“

Die drei Frauen geben an, sie wollten schon immer Narzissenhoheiten werden und hätten es heuer mal probiert. Übrigens: Annalena Pliem wurde von ihrer Firmgodi angemeldet. „Sie wollte mich schon seit Jahren anmelden, aber es hat nie gepasst, weil ich so viel unterwegs war. Wenn du ein Semester im Ausland studierst, kannst du schwer die Region vertreten“, erzählt Pliem. Heuer habe sie dann „das Go gegeben, weil ich richtig Lust darauf hatte“.

So ganz realisiert haben die Hoheiten ihre neue Funktion noch nicht. „Ich war total überwältigt, es sind ein paar Tränen geflossen“, erzählt Lisa Kummer. Ähnlich erging es auch Annalena Pliem: „Als ich meinen Namen gehört habe, war ich total überrascht. Ich habe es gar nicht erwartet, weil so viele großartige Mädels dabei waren.“ Verena Pfandlsteiner spricht von einer „Ehre, von den mehr als 30 ausgewählt worden zu sein“.

Das Narzissenfest ist heuer von 28. bis 31. Mai. Am Krönungsabend, der traditionell das viertägige Fest eröffnet, entscheidet das Publikum, welche der drei Hoheiten die Königin wird.