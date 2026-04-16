Der im Jahr 2021 von der Kages gekaufte Grund für das Leitspital im Stainacher Ortsteil Niederhofen wird über kurz oder lang wieder verkauft werden. Diese Entscheidung wurde von der steirischen Landesregierung bereits vergangenes Jahr im Zuge des Regionalen Gesundheitsplans (RSG) 2030 gefällt (wir berichteten). Eine Nachricht, die in der betroffenen Marktgemeinde Stainach-Pürgg für Aufregung sorgt.

„Leeres Versprechen“

In einem Leserbrief wirft der baldige neue ÖVP-Gemeinderat Armin Gasteiner – kommende Woche kommt es nach dem Rücktritt von Roland Raninger und Johann Gasteiner bekanntermaßen zu Rochaden – den Freiheitlichen Wortbruch vor. Konkret dem Nationalratsabgeordneten und Bezirksparteiobmann Albert Royer. Dieser habe in einer FPÖ-Aussendung nach der Landtagswahl 2024 und noch vor der Gemeinderatswahl 2025 „selbst vorgeschlagen, das Grundstück der Gemeinde Stainach-Pürgg zu schenken, um dort leistbares Wohnen zu ermöglichen“.

Weiters schreibt Gasteiner in dem Leserbrief an die Kleine Zeitung: „Nur kurze Zeit später scheint davon nichts mehr übrig zu sein. Stattdessen wird nun über einen Verkauf diskutiert, mit möglichem massivem Wertverlust und ohne nachhaltigen Nutzen für die Gemeinde. Man fragt sich: War dieser Vorschlag ernst gemeint oder nur ein weiteres leeres politisches FPÖ-Versprechen?“ Royer solle dazu Stellung beziehen.

„Kein Versprechen“

Auf Nachfrage sagt der Angesprochene: „Es war ein Diskussionsvorschlag, kein Versprechen. Ich sehe es auch nicht als Wortbruch, weil ich im Nationalrat sitze und gar keine Befugnisse habe, so etwas zu entscheiden. Damit würde meine Position bei Weitem überschätzt.“ Er werde den Vorschlag bezüglich leistbaren Wohnens aber in die zuständigen Parteigremien einbringen, halte er diesen doch weiterhin für „grundvernünftig. Eine Kuhweide ist keine gute Option, auch wenn ich selbst Bauer bin.“

Der FPÖ-Bezirksobmann freue sich prinzipiell, dass man auch in Stainach-Pürgg nun auf dem gleichen Wissensstand sei, nämlich: „Dass es kein Leitspital geben wird. Jetzt kann man über andere Dinge nachdenken.“ Was Royer noch hinzufügt: „Zwischen Kages und Land wird es in den nächsten drei bis fünf Jahren weitere Gespräche über eine Nutzung geben müssen. Wenn wir uns dann einigen, ist es gut genug – die Zeit läuft uns ja nicht davon.“