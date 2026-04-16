Dass die Zeiten schon einmal einfacher waren, räumte Mario Brandmüller, Geschäftsführer des Skigebiets Kaiserau in der Gemeinde Admont, bei der „Reden wir“-Diskussionsveranstaltung der Kleinen Zeitung am Mittwoch in Liezen eingangs unumwunden ein. „In den 80ern und 90ern haben wir zweieinhalb bis vier Meter Naturschnee gehabt, in den letzten Saisonen 30 bis 45 Zentimeter.“ Die Beschneiung werde durch Inversionswetterlagen oft erschwert, auch gebe es deutlich weniger Wasser als früher.

„Werden weiße Bänder in schneeloser Landschaft künftig zur Normalität?“, wollte Moderatorin Veronika Höflehner von Peter Weichbold wissen. „Es schaut fast so aus“, gab sich auch der seit zweieinhalb Monaten neue Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen keinen Illusionen hin. Aber: „80 Prozent unserer Pistenflächen liegen auf über 1100 Meter Höhe, dort hat man schon noch richtige Winterstimmung.“

„Müssen in Gesundwerdung gehen“

„90 Prozent der Skigebiete müssen in Zukunft beschneit werden“, zitierte Höflehner aus einer aktuellen Studie. Das werde auch noch lange möglich sein und sei auch wirtschaftlich rentabel. „Aber ist es auch ökologisch sinnvoll? Sind Skifahren und Naturschutz vereinbar?“

Als Ökologin habe sie die Aufgabe, wie ein Arzt zu befunden, antwortete Karin Hochegger, Leiterin der Naturschutzbund-Regionalstelle Ennstal-Ausseerland. „Und mein Befund lautet, dass wir uns das nicht länger wie bisher leisten können. Wir haben einen Patienten mit zu hoher Temperatur, wir geben ihm Schmerzmittel, aber gleichzeitig wird noch mehr Druck gemacht. Wir müssen in die Gesundwerdung gehen.“

Skifahren wird internationaler

Dass bei der Beschneiung kein Wasser verloren gehe, weil es mit der Schneeschmelze wieder vollständig zurück in den natürlichen Wasserkreislauf gelange, dementierte die Naturschützerin. Rund 20 Prozent würden während der Produktion des Kunstschnees verdunsten. „Wir sehen das schon als Kreislauf“, entgegnete Weichbold. Auch sei die Beschneiung an sich „ökologischer als man glaubt. Es ist nur Luft und Wasser.“

Fuhren einst sechs von zehn Österreichern regelmäßig Ski, sind es heute nur noch vier. „Wie wichtig ist der rot-weiß-rote Gast noch?“ Er sei nach wie vor „unsere Hauptzielgruppe“, sagte Weichbold. „Österreich und Deutschland machen 65 bis 70 Prozent unserer Gäste aus. Aber vor 15 Jahren waren es noch 85 bis 90 Prozent. Darauf hat man natürlich reagieren müssen und hat sich internationaler aufgestellt.“

„Wir denken in Jahrzehnten“

Wie reagiert man im kleinen Familienskigebiet Kaiserau darauf, das immer weniger Kinder Skifahren? Geschäftsführer Brandmüller berichtet unter anderem von einem erfolgreichen Förderprojekt, das man gestartet habe, weil den Kindern einer Familie eine Skikursteilnahme aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Es werde auch immer schwieriger, Skilehrer zu finden. Und es hänge natürlich auch viel davon ab, ob sich die Eltern für den Sport begeistern.“

Auf die Frage, wie lange man den Betrieb in den beiden Skigebieten noch aufrecht erhalten werde, antwortete Brandmüller: „Solange es technisch und von den klimatischen Bedingungen her noch irgendwie möglich ist.“ Weichbold wurde konkreter: „Wir glauben voll an den Winter und denken schon in Jahrzehnten. Bis 2050, 2060 auf jeden Fall, sonst würden wir auch nicht investieren.“

Und Hochegger wurde gefragt, ob man angesichts ihres Befundes vom schwerkranken Patienten überhaupt noch mit gutem Gewissen Schwünge in den Kunstschnee ziehen könne „Das ist halt wirklich das Traurige“, so die Antwort der Naturschützerin. „Was Schöneres als das Skifahren gibt es nicht, aber wir sind dabei, das unseren Kindern zu nehmen.“