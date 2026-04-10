Das oft heikle Verhältnis zwischen Mountainbikern und Forstbesitzern steht im Mittelpunkt dieser Diskussionsveranstaltung. Im Murtal gibt es bereits vorbildhafte Initiativen für ein geregeltes Miteinander – dennoch kommt es immer wieder zu Konflikten. Wir sprechen darüber, was für Biker im Wald möglich ist, wo Grenzen verlaufen und welche wirtschaftliche Bedeutung der Mountainbike-Sport hat.



Am Podium:

Markus Pekoll , steirischer Mountainbike-Koordinator

, steirischer Mountainbike-Koordinator Karl Maier , Forstbesitzer am Tremmelberg

, Forstbesitzer am Tremmelberg Isabella Painhapp, Geschäftsführerin Tourismusverband Murtal

Moderation:

Regionalredakteur Josef Fröhlich