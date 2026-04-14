Bekannt wurde Wilfried Reiter, weil er 1998 das Computerspiel „Anno 1602“ – eines der erfolgreichsten Spiele weltweit – mitentwickelt hat. Heute hat sich der Schladminger auf eine Software für den Tourismus spezialisiert. Mit „book-in“ hat er eine Anwendung entwickelt, die kleinen Vermietungsbetrieben die Buchungsverwaltung erleichtert. 120 Kunden hat er aktuell, viele davon im Ennstal, aber auch in Kärnten, Tirol und Salzburg. Sein Produkt feiert nun Zehn-Jahres-Jubiläum.

„Schon bei der Anno-Reihe ging es darum, komplexe Systeme benutzerfreundlich umzusetzen. Dieses Grundprinzip ist auch in unsere Hotel-Software eingeflossen“, erzählt Reiter. „Da wir in Schladming sehr eng mit dem Tourismus verbunden sind, wissen wir, dass überfrachtete Konzern-Software für kleine Hotels, Pensionen und Vermieter oft viel zu kompliziert ist.“ Deshalb habe man darauf geachtet, dass das Programm intuitiv und logisch strukturiert sei. Man habe sogar viele Kunden, die von handschriftlichen Buchungskalendern auf „book-in“ wechseln.

Release Party von „Anno 1602“ im Jahr 1998 © Sunflowers GmbH

Alle Buchungen in einem System

Die Software ist die zentrale Buchungsverwaltung. Alle Reservierungen – egal ob per Telefon, E-Mail, Webseite oder Online-Portal – laufen in einem System zusammen, erklärt Reiter. Das Zimmerangebot werde stets aktuell gehalten, dadurch würden Doppelbuchungen verhindert. Vermieter hätten keinen Druck mehr, Reservierungen manuell auf dem letzten Stand zu halten. Das Programm könne auch auf dem Smartphone genutzt werden, wodurch Vermieter von überall aus den Überblick behalten könnten.

„Kleine Betriebe können dadurch absolut professionell arbeiten“, sagt der Entwickler. Das würden Gäste wiederum als „sehr attraktiv“ wahrnehmen.

Anpassung an touristische Entwicklungen

Zudem werden auch Rechnungen gesetzeskonform erstellt, Meldescheine und Gästedaten lassen sich digital verwalten und exportieren. Auch E-Mail-Vorlagen werden angeboten. „Das Angebot kann passgenau auf die Bedürfnisse angepasst werden“, erklärt Reiter. Durch den Sitz in Schladming kenne man viele Kunden persönlich und verstehe die touristischen Anforderungen der Region. Man sei zudem nah an den Entwicklungen der Tourismusbranche dran und antworte auf aktuelle Trends mit stetiger Weiterentwicklung.