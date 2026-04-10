Am Donnerstag kam es auf der B146 bei der Westeinfahrt Ardning zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Die Feuerwehren Ardning und Frauenberg an der Enns wurden um 15.10 Uhr mit dem Einsatzstichwort „eingeklemmte Person“ alarmiert. Der Motorradfahrer war unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins Krankenhaus Rottenmann geflogen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Ardning und Frauenberg an der Enns, das Rote Kreuz, ein Notarztteam, SAN-Admont, die Polizei sowie das Team des Notarzthubschraubers.