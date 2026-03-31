Während sich die Wintersaison ihrem Ende zuneigt, nimmt die Baustellensaison nach Ostern wieder Fahrt auf. So etwa in Schladming, wo die Baumaschinen zwecks Straßensanierungen auffahren. In der WM-Stadt hat man sich in diesem Jahr einiges vorgenommen, unter anderem stehen mehrere wichtige Verbindungen im Fokus. Eine davon ist die Erzherzog-Johann-Straße. Sie bekommt „gleich nach Ostern“, wie es seitens der Gemeinde heißt, fast auf ihrer gesamten Länge eine neue Asphaltdecke.

Erst halbseitig, dann komplett gesperrt

Die Niederlbrücke im Westen der Stadt wird ab 7. April aufgrund von Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Zeitgleich werde im Auftrag des Landes Steiermark die B 320 von Schladming-Mitte bis zur Einfahrt der Discounter Hofer, Kik und Penny saniert, lässt die Stadtgemeinde wissen. Diese Überschneidung sei „nicht optimal“, wegen eines vorgegebenen Termins sei eine Verschiebung allerdings nicht möglich. Im Herbst, voraussichtlich ab 5. Oktober, werde die Niederlbrücke drei Wochen lang gesperrt. Dann wird der nördliche Fahrbahnübergang erneuert. „Da es sich durch die Vollsperre verkehrsbedingt anbietet, wird zeitgleich die Salzburgerstraße von der Ortstafel bis zur Brücke saniert“, so die Gemeinde.

Die Niederlbrücke im Westen der Stadt © Google Street View (Screenshot)

Komplett gesperrt werden muss für ein bis zwei Wochen auch ein Bereich der Ramsauer Straße (L 711). Selbige wird von der Kreuzung Schladming-Mitte bis zur Kreuzung mit der Leitenstraße bei der ersten Kehre saniert, begonnen wird auch hier nach Ostern. Notwendig ist die Totalsperre, weil im oberen Teil – von Wald- bis Leitenstraße – eine Generalsanierung fällig wird. Der genaue Termin „ist noch nicht bekannt, wird aber sobald wie möglich kommuniziert werden“, berichtet die Stadt.

Weitere Baustellen

Weiters unter anderem auf dem Bauprogramm: die Sanierungen der Rohrmooser Straße (L 722) vom Kreisverkehr Brauerei bis zur Einfahrt vulgo Hofbauer, des desolaten Gehsteigs entlang der L 722, des oberen Teils der Ramsauer Straße oder auch eines Teils der Tutterstraße.

„Mit den Sanierungen gehen auch immer Einschränkungen einher, einerseits für den Verkehr und andererseits zum Teil für Anrainer. Wir sind bestrebt, die Baustellen so zu planen und zu organisieren, dass diese so gering wie möglich sind“, heißt es abschließend.