Überraschend wenig hitzig war die ORF-Diskussionsveranstaltung zum geplanten Leitspital in Stainach-Pürgg am Mittwoch, diskutiert wurde aber durchaus. Sowohl Befürworter als auch Kritiker waren nach Aigen im Ennstal gekommen, um mit den Medizinern am Podium zu debattieren.