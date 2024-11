Keine Ruhe rund um das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg. Vergangene Woche kritisierte der Landesrechnungshof (LRH) in einem Geheimbericht vor allem Lücken in den Kostenplänen, nun gibt es am Mittwoch eine Sonder-Landtagssitzung. „An den grundsätzlichen Themen des Gesundheitswesens in Österreich hat sich aber nichts verändert“, sagt Karl Wohak, ärztlicher Leiter des Diakonissenspitals in Schladming, der im Leitspital eine Notwendigkeit sieht. Er appelliert, das Thema aus medizinischer Sicht zu betrachten.