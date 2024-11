Das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg ist ein heiß umstrittenes Thema. Am Mittwoch, 13. November, gibt es eine Podiumsdiskussion dazu. Der ORF lädt im Rahmen des Diskussionsformats „Ein Ort am Wort“ um 19.30 Uhr im Kirchenwirt in Aigen im Ennstal zum Zuhören und Mitreden ein.