Es war eine einzige Stimme, die letztendlich fehlte und Bürgermeister Hermann Trinker richtig zornig machte: „Es ist ein Trauerbild, die Teile des Gemeinderates abgeben. Da ist euch eine schöne Intrige gelungen“, sagte er in Richtung ÖVP sowie Ex-Vizebürgermeister Hans-Moritz Pott bei der Sitzung des Gemeinderates. Was ist dieses Mal in diesem Gremium, in dem es regelmäßig kontrovers hergeht, geschehen? Am Mittwochabend waren wie schon oft die Flechl-Gründe Streitthema.