Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend richtete Bürgermeister Hermann Trinker einen frommen Wunsch an das Christkind: Es sei genug mit den „gegenseitigen Beleidigungen, die Leute haben es satt. Ich reiche euch beide Hände, damit wir einen menschlicheren Stil leben können.“ Nachsatz: „Das gilt auch für dich, lieber Hans-Moritz“, sprach er seinen ehemaligen Vizebürgermeister Pott direkt an. Dass es – wenig überraschend – beim Wünschen bleiben sollte, war spätestens beim Beschluss zum Budgetvoranschlag für 2024 klar.

„Bald sind alle Rücklagen aufgebraucht“

ÖVP wie auch Pott und seine Mandatare griffen den Bürgermeister frontal an. „Der Kernhaushalt der Gemeinde ist hoch negativ“, sagte ÖVP-Fraktionsführer Franz Schaffer und spricht von „einigen Hunderttausend Euro“ Minus. Dieses negative Ergebnis werde nur „durch das Auflösen von Rücklagen positiv“ – wie auch den angedachten Verkauf eines Teilstückes der Flechl-Gründe in Rohrmoos. Für Schaffer ist Letzteres ein „finanztechnisches Mascherl, sonst nichts“. Ebenso werden die hohen Personalkosten kritisiert.

Ex-Vize Pott ging wie gewohnt noch eine Stufe weiter: „Du verbrauchst die Rücklagen, die von deinen Vorgängern aufgebaut wurden, in einer Geschwindigkeit, die abenteuerlich ist. Das Loch wird immer größer, bis wir in drei Jahren gar keine Rücklagen mehr haben.“ Neben dem großen Abgang beim Erlebnisbad – dort muss die Gemeinde 600.000 Euro zuschießen – stößt auch er sich am Verkauf der Flechl-Gründe. „Hier wurde etwas zur Grundlage des Budgets gemacht, wobei nicht klar ist, ob das rechtlich geht.“

Vom erwünschten Weihnachtsfrieden keine Spur: der Schladminger Gemeinderat am Mittwochabend © KLZ / Veronika Höflehner

Teilverkauf für Wohnungsbau

Zur Erklärung: Bei den Flechl-Gründen handelt es sich um ein 2,2 Hektar großes Grundstück im Zentrum des Ortsteils Rohrmoos, das die Gemeinde 2020 gekauft hat, um leistbares Wohnen für Einheimische zu ermöglichen. Drei Jahre lang wurde viel geredet, aber wenig ist passiert. Als ersten Schritt will die regierende Liste „Schladming Neu“ rund 3000 Quadratmeter an „Siedlungsgenossenschaften oder Bauträger“ verkaufen. Um, so drückte es der Bürgermeister aus, „entsprechend unserer Ziele“ mehrgeschoßige Wohngebäude oder Reihenhausanlagen zu bauen, die den Bedarf nach Wohnraum decken.

Die Flechl-Gründe mitten im Ortszentrum von Rohrmoos (Archivbild) © Veronika Höflehner

1,2 Millionen Erlös wurden dafür im Budget 2024 eingepreist. „Das ist eine Zahl, die man sich wünscht, die aber weit weg von einer Realisierung ist“, so Schaffer (ÖVP). Für Ortschef Trinker ist klar: „Wir verkaufen es, ihr werdet sehen.“ Sein Parteikollege Herbert Gerhardter sprang in die Bresche: „Der Flechl-Grund gehört mobilisiert, damit die ersten Grundstückserlöse hereinkommen und ab 2025 eine Bebauung stattfinden kann. Wenn der Gemeinderat 2024 wieder verschläft, dass da oben etwas realisiert wird, haben wir etwas falsch gemacht.“

Erhöhung Parkgebühren und Schwimmbad

Zum Budgetvoranschlag sagte Trinker: „Es ist nicht so negativ, wie es die Opposition darstellt.“ Wie in allen Gemeinden seien die Ertragsanteile gesunken und die Kosten massiv gestiegen. Aber ja, ohne Einpreisung des Grundstücksverkaufes wäre es „zu einer stärkeren Reduktion der Rücklagen gekommen“. Letztendlich wurde das Budget knapp mit 13 Stimmen beschlossen. Die ÖVP sowie Pott und seine Mandatare stimmten mit elf Stimmen dagegen.

Um das Budget aufzubessern, wurden auch gleich zwei Maßnahmen beschlossen: Mit 1. Jänner werden die Parkgebühren für 30 Minuten in der Stadt von 60 Cent auf 80 Cent erhöht. Außerdem wird der Preis für die Tageskarten im Erlebnisbad „moderat“ angehoben – „das ist die erste Erhöhung seit sieben Jahren“, so Trinker.