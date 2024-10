Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ist es so weit: Die neue Gondelbahn auf den Loser in Altaussee wird am Freitag eröffnet. Sie ersetzt die beiden unteren Sessellifte, der obere bleibt bestehen. Mit im Paket: eine Tal-, Zwischen- und Bergstation. Damit seien rund 60 Arbeitsplätze gesichert, sagt Rudolf Huber, Geschäftsführer der Loser Bergbahnen.