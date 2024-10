Ende März dieses Jahres beschloss die steirische Landesregierung, Bodo Hell den Literaturpreis des Landes Steiermark 2024 zu verleihen. „Er ist einer der innovativsten österreichischen Schriftsteller. Mit einer Neugier, die nicht zu bändigen ist. Und mit einer Formensprache, die keine Einschränkungen kennt“, steht in der Begründung der Jury. Am kommenden Samstag wird der Preis im Kunsthaus Muerz in Mürzzuschlag verliehen, traurigerweise in Hells Abwesenheit.