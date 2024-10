Vor eineinhalb Wochen gingen die drei Bürgermeister des Ausseerlandes mit ihrem klaren „Ja“ zum Leitspital an die Öffentlichkeit. Am Dienstag traten erneut drei Bürgermeister vor die Presse, jene von Schladming, Ramsau am Dachstein und Haus im Ennstal. Ihre Botschaft: Kein Nein zum Klinikum Stainach, aber große Enttäuschung über die Nachnutzungspläne des Diakonissenspitals. Diese sehen in der Skistadt eine dislozierte Ambulanz für Sportunfälle – ohne klar definierte Öffnungszeiten – sowie ein Gesundheits- und Facharztzentrum vor (wir berichteten).