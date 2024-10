Der langjährige Segler André Leers musste Ende August am Grundlsee miterleben, wie sein Segelschiff innerhalb weniger Minuten sank. An einem eigentlich windstillen Tag geriet er mit seiner Frau am See in eine plötzlich auftretende Fallböe. Eine „Säule von Wasser“ und Hagel seien auf die beiden heruntergestürzt. Das Boot füllte sich so schnell mit Wasser, dass sie es verlassen und Richtung Ufer schwimmen mussten. Der heimische Fischereiverein und die Feuerwehr holten die Schiffbrüchigen aus dem Wasser. Etwas unterkühlt wurden sie im Krankenhaus wieder „aufgepäppelt“.