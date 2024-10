Es war Ende Juli, als in der Bezirkshauptstadt die vier Ampelanlagen neu programmiert worden sind. Eine Optimierung in Sachen Schaltung wollte man damit erreichen. Schon wenige Tage später aber war der Wirbel vor allem in den sozialen Netzwerken groß, Verkehrsteilnehmer ließen ihrem Ärger über längere Rotphasen trotz fehlenden Querverkehrs Lauf. Nun kann das Land Steiermark mit Neuigkeiten aufwarten: Man hat nachgeschärft und die vier Anlagen in der vergangenen Woche einer neuen Programmierung unterzogen.