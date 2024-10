Die Kleine Zeitung wird heuer 120 Jahre alt – seit 1904 sind wir die Stimme der Region. So ein rundes Jubiläum feiern wir mit einer exklusiven Geburtstagstour durch die Steiermark und Kärnten. Dazu sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz herzlich eingeladen. Am 18. Oktober 2024 ist der Bezirk Liezen an der Reihe, und zwar mit einem Fest beim Kirchenwirt in Aigen.

Chefredakteur Hubert Patterer lädt dort Rennrad-Profi Carina Schrempf und die paralympische Athletin Natalija Eder zum Gespräch. 2024 war für beide Frauen aus dem Bezirk ein erfolgreiches: Schrempf aus Tipschern (Gemeinde Mitterberg- St. Martin) bestritt in ihrem erst zweiten Profijahr die Tour de France. Und die Gröbmingerin Eder kam mit einer Bronzemedaille im Speerwurf von den Paralympics in Paris zurück. Zudem wurde sie am Donnerstag zur „Behindertensportlerin des Jahres“ ausgezeichnet.

Gemeinsames Essen und Zeit für Fragen

Den Abend lassen wir anschließend mit einem gemeinsamen Essen und musikalischer Umrahmung der Band „Ersthelfer“ ausklingen. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und stellen Sie Ihre Fragen, auch die Redakteurinnen und Redakteure des Regionalbüros Liezen stehen für Sie bereit.

Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Geburtstagstour Aigen“ an veranstaltungen@kleinezeitung.at und mit ein wenig Glück, haben Sie sich Ihren Platz gesichert! Herzlich willkommen!