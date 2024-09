Ruhig geht‘s zu in Pruggern am Montagvormittag. Der Dorfplatz ist verwaist, Bewegung herrscht lediglich auf der Ennsbrücke, über die zwei dick eingepackte Radfahrer strampeln. Und beim Gasthof Bierfriedl. Dort macht die Zeitung die Runde unter den paar Anwesenden, die an der Bar sitzen. Die Ergebnisse der Wahl sind hier das Thema des Tages, eifrig werden die Zahlen studiert und diskutiert.