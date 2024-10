Prügelnde Männer in Après-Ski-Laune sind im Schladminger Bezirksgericht ganz und gar keine Seltenheit (wir berichteten). Nun hatte das vermeintlich schwache Geschlecht seinen großen Auftritt in Sachen Rauferei in einem Après-Ski-Lokal. Folgendes trug sich in einer winterlichen Partynacht zu: Ein Pärchen aus Deutschland kam in Begleitung eines einheimischen Hüttenwirtes in das Lokal. Der Einheimische wachelte mit einem 100-Euro-Schein und wurde in den VIP-Bereich eingelassen. Das Pärchen kam mit.