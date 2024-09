Am 6. September 2023 veranstalteten die Planai-Hochwurzen-Bahnen zwei Spatenstiche, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Mit Glanz und Gloria wurde am Vormittag die Baustelle für den Umbau der Dachstein-Bergstation gestartet. Nur mit einer kleinen Entourage fuhr man dann am Nachmittag in den Schladminger Ortsteil Rohrmoos. Zum Spatenstich für ein 13,5 Millionen Euro schweres Projekt, das seit 16 Jahren diskutiert wird: Die Erneuerung der Seilbahn-Verbindung von Schladming zum Skiberg Hochwurzen.