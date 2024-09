Es sei das erste Businessfestival fürs Land, so Veranstalter Karl Royer, ein Festival für alle, die am Land etwas weiterbringen wollen, egal ob Landwirt, Handwerker, Unternehmer oder einfach nur engagierter Dorfbewohner. 2023 feierte das „Burning Hen“ seine Premiere, am Samstag, dem 12. Oktober geht es nun in die zweite Runde. Im Gegensatz zum Vorjahr wird es den Frühschoppen am Sonntag heuer allerdings nicht geben. Weil in Schladming an diesem Tag mit den „Herist Suntog“ ohnehin bereits ein großes Fest stattfinde, erklärt Royer.