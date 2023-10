„Hektar‘ will neue Perspektiven aufzeigen und beweisen, dass die meisten Klischees über das Landleben einfach nur Blödsinn sind“, erklärte Karl Royer, Gründer und CEO von „Hektar“am Freitagabend. „Ich bin glücklich, dass trotz des Sturms so viele Leute hier heute auf die Schafalm gekommen sind“, freute sich Royer über die 130 Gäste. Dem Sturm ebenfalls getrotzt, hat Investorin Elisabeth Köstinger: „Ich finde, der ländliche Raum ist in den Medien unterrepräsentiert. Mit ,Hektar‘ wollen wir ihm eine Plattform geben und die Aufmerksamkeit schenken, die die Jugend am Land verdient.“ Oliver Auspitz ist der dritte im Bunde: „Ich freue mich am meisten, wenn nach der Eröffnung das Fachpublikum zum ,Burning Hen‘-Festival kommt.“